TCNJ Concert Band Students Compete in Solo Competition

On Saturday January 26, six members of TCNJ Concert Band – including one non-music major – competed in the ensembles first Solo Competition. The judges were TCNJ Adjunct Professor Rosalind Erwin plus two outside judges: Barry McCommon and Patricia Giangiulio. The winner by unanimous vote was flutist Chelsea Cortese, junior, Music Education, who will perform Thom Ritter George’s Concerto for Flute with TCNJ Concert Band on April 18, 2013. Runner-up was saxophonist Manuel Martinez, sophomore, Music Education.