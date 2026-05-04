Department of Communication, Journalism, and Film celebrates students at annual awards cermony

The Department of Communication, Journalism, and Film hosted its annual awards ceremony for students and faculty on April 28, 2026. The award winners are listed below:
Promise of Achievement Award – Madison English, Nyah Jeter, Brooke Obuchowski, Alexus Twyman, Alondra Villanueva, David Zara
Digital Filmmaking and Television Award – Ryan Maurer
Emerging Communication Technologies Award – Christian Perez
Health Communication Award – Timi Kapp
Interpersonal and Strategic Communication Award – Liam Altschul
Mass Media and Social Media Award – Mckenna Miller
Journalism Award – Isabella Darcy and Allison Uhlendorf
Professional Writing Award – Raenne Raccagno
John C. Pollock Health Communication Award – Caroline Dowd and Gabriella Rees
Community Engagement Award – Bryce Maher and Chris Ortiz
Leadership and Advocacy Award – Gabriella Rees
M. Wasser Internship Award – Elijah Parkman-Williams and Blen Tesfahun
Student Media Award – Christine Cinque and Allison Uhlendorf
Tiffany Award – Luke DiStefano
Bob Cole Award – Isabella Darcy
Faculty Award – Bryanna Carrie, Hyatt Sparks-Woodford, and Rebecca Wechter
Lambda Pi Eta Award – Caroline Dowd, Amanda Incalcaterra, and Brooke Stollsteimer
Lambda Pi Eta Faculty Award – Kathleen Webber