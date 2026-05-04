Department of Communication, Journalism, and Film celebrates students at annual awards cermony

student award recipients

The Department of Communication, Journalism, and Film hosted its annual awards ceremony for students and faculty on April 28, 2026. The award winners are listed below:

Promise of Achievement Award – Madison English, Nyah Jeter, Brooke Obuchowski, Alexus Twyman, Alondra Villanueva, David Zara

Digital Filmmaking and Television Award – Ryan Maurer

Emerging Communication Technologies Award – Christian Perez

Health Communication Award – Timi Kapp

Interpersonal and Strategic Communication Award – Liam Altschul

Mass Media and Social Media Award – Mckenna Miller

Journalism Award – Isabella Darcy and Allison Uhlendorf

Professional Writing Award – Raenne Raccagno

John C. Pollock Health Communication Award – Caroline Dowd and Gabriella Rees

Community Engagement Award – Bryce Maher and Chris Ortiz

Leadership and Advocacy Award – Gabriella Rees

M. Wasser Internship Award – Elijah Parkman-Williams and Blen Tesfahun

Student Media Award – Christine Cinque and Allison Uhlendorf

Tiffany Award – Luke DiStefano

Bob Cole Award – Isabella Darcy

Faculty Award – Bryanna Carrie, Hyatt Sparks-Woodford, and Rebecca Wechter

Lambda Pi Eta Award – Caroline Dowd, Amanda Incalcaterra, and Brooke Stollsteimer

Lambda Pi Eta Faculty Award – Kathleen Webber